Dalla Germania sono sicuri: Rangnick avrebbe dubbi sulle garanzie offerte dal Milan

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Dalla Germania sono sicuri. L'attuale tecnico dell'Austria Ralf Rangnick non sarebbe convinto della parola del Milan, nutrendo dubbi sul club

L'attuale momento del Milan sembra quasi un disco rotto. Giugno sta scorrendo velocemente, ed incredibilmente i rossoneri si trovano non indietro sulla tabella di marcia, di più. Il club non ha ancora annunciato un direttore sporivo e un allenatore. Un fatto gravissimo visto e considerato che gli addii di Allegri, Moncada, Furlani e Tare sono stati annunciati il 25 maggio. Il tempo quindi passa, ma il Milan non sembra avere così fretta. E' surreale pensare come questa squadra potrà presentarsi nel prossimo ritiro estivo a Milanello, in programma il 12 luglio. In quali condizioni il Milan si allenerà e preparerà il pre campionato? Ma soprattutto con quale allenatore? Tutte domande che ad oggi non sembrano, purtroppo avere risposta. L'ipotesi Ralf Rangnick sembra prendere più forma, ma non come tecnico bensì come direttore generale.

Così, proprio in merito a questa situazione, il giornale tedesco Wiener Zeitung riporta che lo stesso Rangnick vorrebbe diverse garanzie dagli italiani e che non si tratti di promesse vuote. Il tedesco quindi nutre dubbi anche sul fatto che tutte le promesse fatte in Italia e del Milan verranno mantenute e sulla possibilità di fidarsi del club, circondato da numerose figure influenti.