Gimenez: "Avevo molta fame di raggiungere gli obiettivi stagionali, poi l'infortunio..."

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Non è stata il tipo di stagione che Santiago Gimenez si aspettava quello che sta per volgere al termine: l'attaccante messicano ha un solo gol all'attivo, in Coppa Italia, e soprattutto un lunghissimo periodo di stop per via di un infortunio alla caviglia che si è aggravato a fine ottobre e che lo ha costretto ad operarsi. L'ex Feyenoord è tornato tra i convocati contro il Torino, prima dell'ultima sosta, e ora cercherà di dare il suo contributo in questo finale, ancora non consapevole di quello che gli riserverà il futuro. Nei giorni scorsi Gimenez ha concesso un'intervista esclusiva ai colleghi di RECORD Mexico e ha parlato del Milan e di un suo possibile ritorno in Messico in futuro. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Sulla stagione in corso: "È stato un anno piuttosto complicato perché avevo iniziato la stagione con molte aspettative, giocando le prime 10 partite da titolare mentre la squadra era al primo posto; avevo grandi aspettative e molta fame di raggiungere gli obiettivi stagionali, poi è arrivato l'infortunio..."