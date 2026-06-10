Oggi gioca il Portogallo, ma Leao non ci sarà: Rafa è squalificato
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Questa sera, ore 21.45 italiane, si gioca l'ultima amichevole del Portogallo prima del Mondiale. I lusitani affrontano la Nigeria dopo aver battuto il Cile per 2-1 la sera di sabato 6 giugno. Non ci sarà Rafa Leao, espulso proprio contro i cileni dopo un accenno di rissa con un calciatore avversario: il rossonero è squalificato.
Rafael Leão (Portogallo) - SQUALIFICATO
Portogallo-Nigeria, mercoledì 10 giugno alle 21.45 - Leiria
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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