Oggi gioca il Portogallo, ma Leao non ci sarà: Rafa è squalificato

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Oggi alle 07:20News
di Manuel Del Vecchio

Questa sera, ore 21.45 italiane, si gioca l'ultima amichevole del Portogallo prima del Mondiale. I lusitani affrontano la Nigeria dopo aver battuto il Cile per 2-1 la sera di sabato 6 giugno. Non ci sarà Rafa Leao, espulso proprio contro i cileni dopo un accenno di rissa con un calciatore avversario: il rossonero è squalificato.

Rafael Leão (Portogallo) - SQUALIFICATO
Portogallo-Nigeria, mercoledì 10 giugno alle 21.45 - Leiria