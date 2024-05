Giroud: "È vero che a livello statistico ho fatto bene, ma non è il modo migliore per salutare il Milan"

Ai microfoni de L'Equipe, Olivier Giroud, che domani giocherà la sua ultima partita con la maglia del Milan, ha commentato così la sua stagione, la migliore a livello realizzato in rossonero: "È vero che a livello statistico ho fatto bene, ma non è il modo migliore per salutare il Milan. Tornando al discorso personale, ho fatto 14 gol e 8 assist in campionato. Pensando alla mia età, non erano in tanti a pensare che avrei potuto dare ancora questo apporto. Vuol dire che sono stato coinvolto spesso nel gioco e che ho dato il mio contributo”.

Il suo futuro dopo il Milan sarà il Mls al Los Angeles FC: "Sono passati alcuni mesi, sapendo che ero alla fine del contratto. Ho preso questa decisione diversi mesi fa e si è concretizzata nelle ultime settimane. Già bisognava prendere la decisione di andare in Mls, poi dopo aver visto il club. Il peso degli anni comincia a farsi sentire e ho pensato bene. Giocare ogni tre giorni è sempre più complicato, soprattutto a questo livello. Non vado lì per fare il turista, ma penso che sia il momento giusto per me”.