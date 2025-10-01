Giroud: "In Serie A ho dato del mio meglio, lo scudetto è stato spettacolare. Al Milan in tanti mi dicono che gli manco"

Domani sera Olivier Giroud, nuovo attaccante del Lille, affronterà la Roma in un match valido per la fase campionato dell'Europa League. Il francese ex Milan ha parlato in conferenza, queste alcune delle sue dichiarazioni riportate da TMW:

Come sta? Ha portato la sua esperienza nello spogliatoio?

"Io mi sento sempre positivo. Abbiamo preparato bene questa partita, abbiamo visto molti video della Roma. Veniamo da una sconfitta, ma vogliamo fare bene. Metto la mia esperienza a disposizione dei giovani. Lo faccio da inizio stagione".

Che effetto fa giocare contro un'italiana?

"Ho avuto esperienze simili a Londra: sono sempre stato orgoglioso di tornare. Spero di lasciare sempre un buon ricordo: in Serie A ho dato del mio meglio, lo scudetto è stato spettacolare. Al Milan in tanti mi dicono che gli manco".