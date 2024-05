Giroud: "Milanello mi mancherà. Ambiente molto speciale. E con i regali dei tifosi farò..."

Il Milan ha pubblicato il dietro le quinte dell'ultimo giorno di Olivier Giroud a Milanello. L'attaccante francese, nel corso della sua ultima giornata nel centro sportivo rossonero, ha avuto modo di lasciarsi andare anche a qualche battuta sull'ambiente che ha vissuto per tre stagioni. Le sue parole su Milanello: "Milanello mi mancherà. Questo centro sportivo con tutta questa natura, il bosco: è speciale, molto speciale. Quando pensi che tanti grandissimi giocatori si sono allenati qua… E’ molto storico, un ambiente speciale".

Giroud spesso veniva preso d'assalto dai tifosi fuori dai cancelli di Milanello, come successo anche nel suo ultimo giorno. Spesso ha ricevuto regali o altri ricordi. Le parole di Giroud. "A Milanello mi danno dei regali. Ho messo sui miei social alcuni dei regali che mi hanno fatto. Ho tante cose che i tifosi mi hanno regalato che ho portato in Francia. Farò una stanza nella mia casa dove terrò tutte le cose che mi hanno regalato: i ricordi, i quadri…"

Poi anche lo stupore per la qualità della mensa rossonera: "Ero impressionato quando sono arrivato dal primo giorno. Nelle altre squadre è self service, qua c’è il menù e ti chiedono cosa vuoi, come al ristorante. Queste persone sono favolose (i due cuochi, ndr)".