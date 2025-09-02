Giudice Sportivo, ammenda di 4mila euro al Milan per "avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del primo tempo"

vedi letture

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la seconda giornata di Serie A. Al Milan, che ha vinto 2-0 sul campo del Lecce, è stata data un'ammenda di 4mila euro per "avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del primo tempo". Nessun giocatore e allenatore squalificato, mentre è stato fermato per un turno Giovanni Saffioti, preparatore atletico della Cremonese, "per avere, al 39° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale".

Questo il tabellino di Lecce-Milan 0-2:

LECCE - MILAN 0-2

RETI: 66' Loftus-Cheek, 86' Modric

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani (81' Helgason), Kaba (63' Berisha); Pierotti (63' Sottil), Camarda (46' Stulic), Morente (81' N'Dri). A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Sepulveda, Banda, Kouassi, Maleh. All. Eusebio Di Francesco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek (76' Ricci), Modric, Fofana, Estupiñan; Saelemaekers (77' Pulisic), Gimenez (87' Balentien). A disp. Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Pulisic, Chukwueze, Athekame, Bartesaghi. All. Massimiliano Allegri.

ARBITRO: Collu di Cagliari.

ASSISTENTI: Di Gioia - Mokhtar.

IV UOMO: Bonacina.

VAR: Doveri.

AVAR: Ghersini.

NOTE: ammonito Gaspar.

