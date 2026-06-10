Glasner ha voglia di Milan. A prescindere da cosa accadrà con Rangnick

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Il benestare di Glasner dovrebbe arrivare anche senza la garanzia che, al suo fianco in giacca e cravatta, ci sia Ralf Rangnick

Il Milan guarda al futuro con la consapevolezza che serviranno programmazione e scelte mirate. La stagione appena conclusa non ha soddisfatto le aspettative del club e della tifoseria, imponendo una riflessione approfondita. I risultati raggiunti sono stati inferiori alle ambizioni della società e hanno portato la dirigenza a considerare nuove strategie.

L’intenzione è costruire un percorso definito che restituisca continuità e competitività alla squadra. Pianificazione ed equilibrio rappresenteranno aspetti centrali per consolidare il progetto. Le prossime settimane saranno determinanti per le decisioni che riguardano il futuro del club.

Il Milan punta a inaugurare un nuovo ciclo basato su una crescita progressiva e sull’ambizione di tornare protagonista ad alti livelli. Questo nuovo ciclo potrebbe essere inaugurato con Oliver Glasner, senza dover aspettare una risposta da parte di Ralf Rangnick. Come riporta il Corriere dello Sport, il benestare di Glasner dovrebbe arrivare anche senza la garanzia che, al suo fianco in giacca e cravatta, ci sia Ralf Rangnick. La gestione di Cardinale e Ibrahimovic, come riporta il quotidiano, non vuole lasciare troppo spazio a indipendentismi vari, anche se pienamente legittimi. A loro due la scelta su Rangnick, quella su Glasner, forse, è stata fatta.