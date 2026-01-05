Gli incredibili numeri di Luka Modric in questi primi 6 mesi di Milan
MilanNews.it
Luka Modric non è venuto in Italia per svernare, ma per dimostrare di riuscire ad essere ancora protagonista. E questo sta facendo, anche perché i numeri registrati in questi primi 6 mesi di Milan fanno invidia a chiunque, soprattutto ai ragazzinin di 15, 20 anni in meno.
Basti pensare che il centrocampista croato ha il 97% di passaggi offensivi, 96 invece per quanto riguarda i passaggi che si tramutano in azioni pericolose. Non solo, Modric conta anche l'88% di precisione di passaggi offensivi oltre che l'83% di conduzione palla. In Serie A, poi, è il migliore in assoluto per quanto riguarda il numero di passaggi completati (970) e passaggi in profondità (69). I dati sono stati forniti da Data MB.
Pubblicità
News
Sedici risultati utili consecutivi e c'è chi pensa all'estetica: godetevi il Milan. Riparliamo di Bartesaghi (tre mesi dopo)di Pietro Mazzara
Le più lette
1 Di Paolo al VAR: c’era lui nell’assurda revisione di Milan-Lazio. E c’era anche sui rigori contro Inter, Roma e Fiorentina
2 Calamai: "Fossi in Conte e Chivu farei di tutto per non portare questo Milan a un eventuale sprint scudetto"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Luca SerafiniLo scudetto del tifo non è una statistica: è un patrimonio. Da Cagliari atteso un messaggio forte (nonostante le assenze)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com