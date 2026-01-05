Gli incredibili numeri di Luka Modric in questi primi 6 mesi di Milan

Luka Modric non è venuto in Italia per svernare, ma per dimostrare di riuscire ad essere ancora protagonista. E questo sta facendo, anche perché i numeri registrati in questi primi 6 mesi di Milan fanno invidia a chiunque, soprattutto ai ragazzinin di 15, 20 anni in meno.

Basti pensare che il centrocampista croato ha il 97% di passaggi offensivi, 96 invece per quanto riguarda i passaggi che si tramutano in azioni pericolose. Non solo, Modric conta anche l'88% di precisione di passaggi offensivi oltre che l'83% di conduzione palla. In Serie A, poi, è il migliore in assoluto per quanto riguarda il numero di passaggi completati (970) e passaggi in profondità (69). I dati sono stati forniti da Data MB.