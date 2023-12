Gol per minuti giocati, solo Okafor (e Simic) ha fatto meglio di Jovic

Luka Jovic, dopo un inizio di stagione difficile e in cui non ha messo in mostra le sue qualità, sta finalmente venendo fuori e nel mese di dicembre si è tolto qualche sassolino dalla scarpa segnando tre gol consecutivi in campionato, di cui due da subentrato anche se sono risultati poi inutili ai fini del risultato conclusivo.

L'attaccante serbo ha una media gol per minuti ottima: la seconda migliore della squadra. Jovic ha segnato 3 gol e giocato 459 minuti: questo vuol dire un gol ogni 153 minuti passati in campo. Meglio di lui solamente Okafor che ha une media di un gol ogni 137 minuti. Ci sarebbe anche Jan-Carlo Simic ma ha fatto solo due presenze e quindi è escluso da questo calcolo, nonostante il gol all'esordio.