Gozzini: "Udine può segnare un nuovo inizio, con Nkunku-Pulisic coppia d’attacco fantasia"
Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su una possibile novità tattica per Udinese-Milan: "Udine può segnare un nuovo inizio, con Nkunku-Pulisic coppia d’attacco fantasia. L’idea c’è ma andrà messa in pratica già durante gli allenamenti della settimana. I presupposti ci sono: Leao è infortunato, Gimenez reduce da una prova generosa ma troppo poco incisiva contro il Bologna. In meno di un minuto Nkunku è stato invece determinante: conquistato il rigore della discordia e autorizzato all’eventuale battuta dai rigoristi scelti e cioè lo stesso Pulisic e Rabiot. In quei cinque minuti finali i due ex Chelsea si sono ritrovati per la prima volta compagni in rossonero.
Alla prossima uscita potrebbero esserlo dall’inizio. La strategia offensiva cambierebbe: meno riferimenti agli avversari, continui scambi di posizione, fitto dialogo tra attaccanti. In futuro, con il ritorno di Rafa, potrebbe esserci spazio per tutti: il Milan verrebbe ripensato con il 3-4-1-2 o 3-4-2-1, numeri a parte un sistema che permetta a Rafa di essere il principale riferimento e a Nkunku e Pulisic di esercitare la loro fantasia sulla trequarti o anche più avanti".
OTTIMO IMPATTO
Meno di 90 secondi, è questo il tempo impiegato da Christopher Nkunku per far capire al pubblico di San Siro di che pasta è fatto. In occasione del suo esordio contro il Bologna, l'attaccante francese si è subito preso la scena conquistandosi un calcio di rigore, poi revocato, del quale si parla ancora dopo 2 giorni dalla fine della partita.
Al netto di tutte le polemiche del caso, quello che più è saltato agli occhi è la qualità (per larghi tratti smisurata) di Christopher Nkunku, che ha sicuramente arricchito il repertorio offensivo di un Milan che a quanto pare ne aveva indirettamente bisogno.
