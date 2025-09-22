Gravina: "Sussulto d'orgoglio della Nazionale dopo un momento di grande difficoltà"

(ANSA) - CHIETI, 22 SET - "C'è stata la consapevolezza di un momento di grande difficoltà nel calcio praticato dalla nostra Nazionale e c'è stato un sussulto d'orgoglio da parte di tutto l'ambiente, quindi questa spinta nuova, questo aver ritrovato un mondo un po' più sereno nell'ambiente della nostra Nazionale ha aiutato. I risultati poi fanno il resto". Lo ha detto a Chieti, a margine della cerimonia di consegna del premio Prisco, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, rispondendo ai giornalisti alla domanda sul ritrovato entusiasmo azzurro dopo l'arrivo del ct Gattuso. (ANSA).