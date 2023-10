Gudmundsson fa gola. L'ad del Genoa: "Rifiutata un'offerta da un club italiano e da uno inglese in estate"

Quando un anno e mezzo fa Albert Gudmundsson è arrivato a Genoa, sembrava solo un rinforzo invernale inadatto a portare punti salvezza. Oggi è una delle grandi sorprese della Serie A, come scrivere Il Secolo XIX in edicola questa mattina. Attaccante universale, capace di essere uomo assist, dribblatore ai vertici della classifica di specialità e anche goleador visto che in 8 giornate ha già segnato 3 reti, le stesse di Retegui.

Il giocatore è già finito nel mirino di diversi club di Premier League, che hanno inviato osservatori in Italia per seguirlo da vicino, ma il Genoa non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire da gennaio, come confermato anche dall'AD Andres Blazquez: "Non abbiamo ricevuto alcuna offerta per Albert in vista di gennaio, tanti scout sono venuti a vederlo al Ferraris. L'estate scorsa abbiamo rifiutato le offerte da un club inglese e da uno italiano, le abbiamo rifiutate perché vogliamo fare un campionato importante".