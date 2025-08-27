Harder a rischio? Pedullà: "Cambia tutto ogni dieci minuti, il Milan è così. Per Allegri solo Vlahovic"

vedi letture

La redazione di Sportitalia ha riportato negli scorsi minuti un'indiscrezione clamorosa secondo cui la pista Conrad Harder per il Milan si sarebbe improvvisamente complicata. Nello specifico, secondo quanto viene riportato, i rossoneri tenteranno nuovi contatti nelle prossime ore ma filta pessimismo. A commentare questa notizia e i possibili risvolti successivi è Alfredo Pedullà, giornalista esperto di mercato, ospite fisso proprio su Sportitalia.

Questo il commento di Pedullà sul suo profilo X: "Ora aspettiamo la fine della vicenda Harder, cambia tutto ogni dieci minuti, il Milan oggi è così. Se l’attaccante dello Sporting non dovesse essere rossonero, l’intermediario proporrà Arokodare, mentre per Allegri la soluzione sarebbe solo Vlahovic"