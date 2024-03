Ibra plasma il futuro del Milan: Jovan Kirovski primo nome scelto dallo svedese

Nel futuro del Milan ci saranno rivoluzioni e cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda il lato dirigenziale, con Zlatan Ibrahimovic sempre più dentro i meccanismi d'ufficio del club rossonero. La prima grande mossa dell'ex numero 11 sarebbe Jovan Kirovski, ex uomo mercato dei Los Angeles Galaxy dove lo stesso Ibra giocava in MLS, può essere concretamente la prima firma dello svedese come dirigente.

Inoltre, come riportato da Tuttomercatoweb.com in un'intervista esclusiva di tre anni fa, l'americano ex Galaxy raccontò così lo Zlatan Ibrahimovic calciatore, allora di nuovo rossonero dopo averlo accompagnato in tante soddisfazioni e successi a Los Angeles. "Credo che Zlatan, anzi ne sono certo, sia stato il miglior giocatore non solo dei Galaxy ma dell'intera storia della Major League Soccer". "Una motivazione incredibile, Zlatan ha ispirato tantissimi ragazzi negli Stati Uniti. E poi è unico, non è paragonabile a nessun altro. E' unico, in ogni cosa che fa. Ha fisico, ha intelligenza: anche se non ha la velocità e la brillantezza di un tempo, sopperisce con altre qualità. E' sempre un top, top, top".