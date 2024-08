Ibra ricorda il ritorno al Milan: "Il mio punto è stato mostrare la strada per la squadra giovane"

Nuova intervista direttamente dagli Stati Uniti per Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor rossonero che per sei mesi non ha parlato, approfittando per imparare in un nuovo ruolo, e da giugno in avanti invece si è fatto sentire in diverse occasioni. A intervistare lo svedese, sia sul suo ruolo al Milan che in una revisione di quella che è stata la sua carriera, ci ha pensato un sito web eminente come The Athletic.

Le parole di Zlatan Ibrahimovic sull'impatto che ha avuto sui giovani di allora del Milan:

“Non avevo bisogno di segnare un gol in più o uno in meno. Non cambierebbe la mia carriera. Si trattava più di preparare il futuro per gli altri perché credo che questa giovane generazione abbia bisogno di un leader da seguire. Se non hai esempi, soprattutto quando giochi in grandi club, chi ti indicherà la strada? L’ho fatto in un modo in cui non si trattava di me, ma della squadra. Tutti questi ragazzi giovani che non avevano mai giocato la Champions League e non avevano mai vinto. Quando invecchi, devi trovare i punti trigger. Non si tratta di contratti dopo 20 anni. Il mio punto di partenza è stato mostrare la strada per la squadra giovane”.