Ibra torna sui fischia dei veronesi al suo addio al calcio: "Se lo fanno è perché sei il numero uno, me la sono goduta"

vedi letture

Durante il tuo addio al calcio a San Siro, molto commovente, hai risposto anche ai tifosi del Verona che ti fischiavano dicendo: “Continuate, questo è il momento più importante della stagione”. Mi è piaciuto molto: “Lì ero me stesso. Applausi, fischi, in ogni caso per loro era il momento dell’anno: vedermi non capita a tutti. In questo modo me la sono goduta. Se ti fischiano o parlano male di te è perché sei il numero uno”.