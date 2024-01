Iervolino una furia: "Big impunite. Gli arbitri sono vendicativi"

Continuano le polemiche attorno all'operato degli arbitri, questa volta presi di mira dal presidente della Salernitana Danilo Iervolino. Il numero uno del club campano, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de Il Mattino, ha infatti detto di non credere più nell'operato dei direttori di gara perché succubi delle grandi squadre, e non è un caso che questa sfuriata sia arrivata dopo la sconfitta della sua squadra contro il Napoli.

Iervolino ha infatti detto: "Se analizzassimo ogni partita uscirebbe una situazione scandalosa a favore delle grandi. Basta con la solfa del 'si poteva dare e non dare'. Gli strumenti ci sono ma funzionano male. Gli arbitri sono vendicativi, è una corporazione da cambiare. Noto sudditanza psicologica verso le big, che ormai fanno un altro sport avendo un'impunità che permette loro di tirare maglie in area o dare gomitate. Prima la responsabilità era di un solo arbitro, ora di quattro o cinque, quindi è peggio".

Parole forti. Sa che potrebbero provocarle un'inibizione? "Dico solo la verità. Penso siano scarsi e maleducati, li sostituirei tutti e la colpa principale è di Rocchi. Sono dichiarazioni pensate, era già una mia valutazione generale. Penso di farle per il bene del calcio italiano. Spero in provvedimenti... per gli arbitri, azioni non punitive ma migliorative".