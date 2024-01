Il 2023 di Pulisic in una parola: "Cambiamento, ma in senso positivo"

Christian Pulisic, attaccante rossonero, è stato insignito oggi del prestigioso premio "US Soccer Male Player of the Year" per il 2023 e ha rilasciato un'intervista pubblicata sui canali del Milan.

Il 2023 in una parola?

“Cambiamento, ma in senso positivo.”

AMERICANO DEL 2023

Il riconoscimento, assegnato dalla federazione calcistica degli Stati Uniti, celebra l'eccezionale contributo e le straordinarie performance di Pulisic nel corso dell'anno passato.

Pulisic si è unito al Milan la scorsa estate, lasciando immediatamente il segno con il suo talento e impegno, realizzando 7 gol e 6 assist in 26 presenze tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Il giocatore americano, che recentemente ha anche vinto il premio come miglior giocatore della Serie A per il mese di dicembre, ha battuto la concorrenza del compagno di squadra Yunus Musah, Folarin Balogun, Ricardo Pepi e Matt Turner.