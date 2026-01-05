Il 2026 di Colombo non poteva iniziare meglio. E ora c'è il Milan
Si riporta di seguito lo score del calciatore in prestito dal Milan nelle ultime partite giocate nel suo attuale club o con la sua Nazionale:
LORENZO COLOMBO (Genoa)
Non poteva iniziare meglio il 2026 per Lorenzo Colombo che, nella partita contro il Pisa giocata allo stadio Ferraris, trova il suo terzo gol stagionale. Rete bellissima, in linea con le sue caratteristiche: controllo con il tacco al limite dell'area per smarcarsi e conclusione chirurgica nell'angolino. La gara finirà poi 1-1. Il calendario, per il prossimo turno, vedrà il giovane attaccante 2002 e tutto il Grifone in trasferta a San Siro contro il Milan questo giovedì sera.
Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni
Presenze: 20
Reti: 3
Assist: 3
