Il commento del club a Milan-Napoli: "La squadra, spinta dal pubblico, ha mostrato un gioco divertente e verticale, poi grande determinazione e solidità"

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan sul sito ufficiale alla vittoria dei rossoneri sul Napoli:

"Il Milan continua la sua striscia positiva in Serie A con una vittoria per 2-1 contro il Napoli nella 5ª giornata di campionato. A San Siro, al termine di una partita estremamente combattuta, arriva il quarto successo consecutivo in campionato. I rossoneri, che hanno trovato il vantaggio al 3' con Saelemaekers, seguito dal raddoppio di Pulisic al 31', hanno saputo soffrire nella ripresa dopo l'espulsione di Estupiñan al 57' e il conseguente rigore trasformato da De Bruyne al 60'. Tanto cuore e tanto sacrificio per tre punti che ci portano in testa alla classifica a pari punti con lo stesso Napoli e la Roma, confermando forma eccellente in questo inizio di stagione. La squadra di Allegri, spinta dal pubblico, ha mostrato un gioco divertente e verticale nei primi 45', poi grande determinazione e solidità nella seconda parte del match.

La squadra ha saputo gestire bene il vantaggio e resistere agli assalti finali del Napoli, grazie anche a un Maignan in grande forma, autore di alcune parate importanti, e a una difesa granitica. La scelta di Allegri di schierare un 3-5-2 ha permesso ai rossoneri di coprire bene il campo e sfruttare le ripartenze. Nella mezz'ora finale è tornato in campo Rafa Leão, fermo da Milan-Bari del 17 agosto, e si sono sacrificati insieme ai compagni anche Bartesaghi e Athekame, entrati per difendere il risultato. Nonostante la sofferenza finale, il Milan ha dimostrato carattere e non ha mai perso compattezza, qualità che saranno fondamentali per affrontare le prossime sfide. Forza Milan!".