Allegri fa le tabelle in conferenza stampa: ha rivelato quanti punti precisi servono per la Champions
(ANSA) - MILANO, 28 SET - "Sono contento, era un test importante. Partita molto difficile contro un Napoli che ha grandi qualità. Abbiamo fatto un grande primo tempo, nel secondo tempo purtroppo l'espulsione ed il rigore ci ha costretto a giocare… diciamo che ci siamo allenati bene per la fase difensiva. È la dimostrazione che quando difendi in un certo modo difficilmente prendi gol": lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri dopo la vittoria sul Napoli a San Siro.
"Leao è ancora in ritardo di condizione - spiega l'allenatore - ha giocato più minuti di quelli che era pronto fare. Godiamoci questa vittoria ma pensiamo già alla Juventus. Mancano ancora 64 punti per arrivare in Champions". (ANSA).
Pubblicità
News
Chiariello non ci sta: "Decisione strana: era rigorissimo su McTominay! Topica clamorosa di Chiffi sul rosso. E comunque il Napoli ha creato sei palle gol"
Ravelli: "Il pronostico Scudetto sarebbe prematuro e, quindi, azzardato ma questo Milan va preso sul serio"
Pulisic fenomenale: ecco cosa deve fare la dirigenza con lui. Il Milan è una Squadra vera. Che bella la Curva al suo postodi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Tomori rivela: "Basta lasciare buchi, basta andare in giro per il campo a rubare il pallone. Appena arrivato, Allegri ci ha detto che..."
2 Pulisic fenomenale: ecco cosa deve fare la dirigenza con lui. Il Milan è una Squadra vera. Che bella la Curva al suo posto
3 Allegri: "Per entrare in Champions servono 76 punti. Milan diverso? Merito dei giocatori e della società"
Primo Piano
Luca SerafiniPerdonate Conte, non perdonate Sala. E basta con Maignan! Cosa cambia Leao. La storia di Michele
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com