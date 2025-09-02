Il ct del Portogallo parla della mancanza in nazionale del compianto Diogo Jota

Arriva la sosta per le Nazionali e per il Portogallo sarà un po' diversa dal solito. Per i lusitani, freschi vincitori della UEFA Nations League, si tratta del primo ritiro e dei primi impegni dalla morte tragica di Diogo Jota e di suo fratello Andrè, lo scorso luglio a causa di un drammatico incidente in automobile. Il commissario tecnico Roberto Martinez, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato di Diogo e del significato che avranno i prossimi giorni per la sua Nazionale.

Le parole di Roberto Martinez: "Dobbiamo prepararci tatticamente e fisicamente, ma anche l'aspetto emotivo è importante. L'assenza di Diogo Jota sarà fonte di unità e motivazione. Questo è il primo ritiro senza Diogo. Numero 21 a Neves? È lui che dovrebbe parlarne. Aveva un rapporto molto stretto con Diogo Jota, è stata una decisione presa dalla famiglia di Diogo Jota. Avrà la 21 di Diogo Jota perché è la persona giusta per indossare questo numero. È un aspetto umano da considerare quello dell'assenza di Diogo, ma credo che sarà fonte di unità e responsabilità perché lui voleva vincere la Coppa del Mondo e noi siamo qui per realizzare questo sogno. La maglia numero 21 di Jota va a Rúben Neves e rimane con tutti noi"