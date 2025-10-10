Il CT della Repubblica Ceca impotente: "È difficile stancare Modric"
Nella serata di ieri si è giocata la gara tra Repubblica Ceca e Croazia alla Fortuna Arena di Praga, una gara valevole per la Qualificazione ai Mondiali del 2026. La partita è finita 0-0, un risultato che prema sicuramente di più i croati del capitano Luka Modric che con questo pareggio hanno un piede e mezzo in America per la prossima estate: alla formazione di Zlatko Dalic basterà vincere le ultime tre partite contro tre avversarie molto meno quotate, a partire da Gibilterra, per assicurarsi il biglietto per il Mondiale.
Come riportato dal quotidiano croato Sportske Novosti, il tecnico ceco Ivan Hasek ha commentato così la scelta di mettere Sulc a marcare il fuoriclasse centrocampista rossonero: "Non aveva l’incarico di marcarlo per tutta la partita, ma in alcuni momenti se ne occupava. Gli avevo chiesto di stancarlo un po’, ma è difficile stancare Modrić. È incredibilmente forte per la sua età. Šulc ha avuto le sue occasioni, ma purtroppo non è riuscito a segnare".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan