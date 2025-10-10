Il CT della Repubblica Ceca impotente: "È difficile stancare Modric"

Nella serata di ieri si è giocata la gara tra Repubblica Ceca e Croazia alla Fortuna Arena di Praga, una gara valevole per la Qualificazione ai Mondiali del 2026. La partita è finita 0-0, un risultato che prema sicuramente di più i croati del capitano Luka Modric che con questo pareggio hanno un piede e mezzo in America per la prossima estate: alla formazione di Zlatko Dalic basterà vincere le ultime tre partite contro tre avversarie molto meno quotate, a partire da Gibilterra, per assicurarsi il biglietto per il Mondiale.

Come riportato dal quotidiano croato Sportske Novosti, il tecnico ceco Ivan Hasek ha commentato così la scelta di mettere Sulc a marcare il fuoriclasse centrocampista rossonero: "Non aveva l’incarico di marcarlo per tutta la partita, ma in alcuni momenti se ne occupava. Gli avevo chiesto di stancarlo un po’, ma è difficile stancare Modrić. È incredibilmente forte per la sua età. Šulc ha avuto le sue occasioni, ma purtroppo non è riuscito a segnare".