Il Genoa rimonta il Lecce in quattro minuti: Retegui e Ekuban in gol

Nel lunch match della domenica il Genoa ha ribaltato il risultato contro il Lecce. Nella sfida chiave per la salvezza, i pugliesi erano andati in vantaggio al Ferraris grazie al gol di Krstovic al 31esimo minuto. Ma nella ripresa il Grifone è riuscito a girare tutto in pochi minuti: quattro per l'esattezza. Prima al 70esimo il pareggio di Retegui e poi al 74esimo il bellissimo gol di Ekuban.

Si riporta di seguito il programma della 22esima giornata di Serie A:

26/01/2024 Venerdì 20.45 CAGLIARI 1-2 TORINO DAZN/SKY

27/01/2024 Sabato 15.00 ATALANTA 2-0 UDINESE DAZN

27/01/2024 Sabato 18.00 JUVENTUS 1-1 EMPOLI DAZN

27/01/2024 Sabato 20.45 MILAN 2-2 BOLOGNA DAZN/SKY

28/01/2024 Domenica 12.30 GENOA 2-1 LECCE DAZN/SKY

28/01/2024 Domenica 15.00 HELLAS VERONA-FROSINONE DAZN

28/01/2024 Domenica 15.00 MONZA-SASSUOLO DAZN

28/01/2024 Domenica 18.00 LAZIO-NAPOLI DAZN

28/01/2024 Domenica 20.45 FIORENTINA-INTER DAZN

29/01/2024 Lunedì 20.45 SALERNITANA-ROMA DAZN