Il Giornale: "Florenzi ammette: 'Scommesse sì, ma non sul calcio'"

vedi letture

Il Giornale in edicola oggi titola così: "Florenzi ammette: 'Scommesse sì, ma non sul calcio'". Durante il colloquio avuto ieri a Torino con i pm, il terzino del Milan ha dichiarato di aver giocato su siti illegali, ma di non aver mai scommesso sul calcio. Se così fosse, come Zaniolo, il giocatore rossonero rischia solo un'ammenda, ma nessuna squalifica. L'inchiesta sul calcio scommesse è comunque destinata ad allargarsi presto ad altri giocatori.