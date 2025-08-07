Il Giornale su Ibra, Allegri e Galliani: "Attenti a quei tre"
"Attenti a quei tre": titola così questa mattina Il Giornale. I tre sono: Zlatan Ibrahimovic, Massimiliano Allegri e Adriano Galiani. I primi due sono già al Milan, mentre il terzo è ad un passo dal ritorno nel club rossonero anche se bisognerà aspettare prima il closing per il cambio di proprietà al Monza di cui è attualmente amministratore delegato.
I tre sono già stati insieme al Milan in passato e sono stati i grandi protagonisti dello scudetto vinto dal Diavolo nella stagione 2010-2011: Galliani era l'ad, Allegri l'allenatore e Ibra il grande colpo del mercato estivo milanista. Ora il trio è pronto a riformarsi con ruoli diversi (a parte Max ovviamente), ma l'obiettivo è sempre lo stesso: riportare il Milan in alto.
