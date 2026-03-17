Il Giornale titola: "Leao è ancora un caso. Adesso serve una strategia"

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L'edizione odierna de Il Giornale titola così: "Leao è ancora un caso. Adesso serve una strategia". Dopo quello che è successo domenica all'Olimpico, con Rafael Leao che non ha preso per nulla bene la sostituzione durante il match contro la Lazio, il portoghese è tornato al centro delle polemiche. Le sue difficoltà nel ruolo di centravanti sono evidente, ma è altrettanto necessario che lo stesso giocatore provi ad impegnarsi di più per dare una mano ai suoi compagni invece di continuare a caracollare per il campo senza fissa dimora alla ricerca di chissà quale giocata.

A questo si aggiunge poi un altro aspetto che riguarda il futuro del Milan: come scrive Il Giornale, "sarà indispensabile, per il futuro, prendere una decisione strategica (cioè riportarlo sulla sua striscia di competenza) oppure rinunciare al suo talento qualora si decidesse di continuare con il 3-5-2 attuale perché incompatibile".