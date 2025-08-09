Il Manchester United annuncia l'arrivo di Benjamin Sesko

Benjamin Sesko è un nuovo giocatore del Manchester United. E' stato lo stesso club ad annuciarlo ufficialmente con questo comunicato: "Il Manchester United è lieto di confermare che Benjamin Šeško è entrato a far parte del club, in attesa della registrazione ufficiale. L’attaccante sloveno ha firmato un contratto fino a giugno 2030. Nelle ultime due stagioni, Šeško ha segnato più gol di qualsiasi altro giocatore sotto i 23 anni nei cinque principali campionati europei. Il 22enne ha realizzato 21 gol e fornito sei assist con il RB Lipsia nell’ultima stagione. Con la nazionale slovena, ha già collezionato 41 presenze e segnato 16 gol, dopo essere diventato il più giovane debuttante della storia del suo paese nel 2021".

Jason Wilcox, direttore sportivo dello United, ha dichiarato: "Benjamin possiede una combinazione rara di velocità esplosiva e capacità di dominare fisicamente i difensori, che lo rende uno dei giovani talenti più straordinari del calcio mondiale. Abbiamo seguito da vicino la carriera di Benjamin; tutte le nostre analisi e ricerche hanno concluso che possiede le qualità e la personalità necessarie per affermarsi al Manchester United. Sotto la guida di Ruben (Amorim, ndr) e del nostro eccellente team tecnico, Benjamin entra in un ambiente perfetto per aiutarlo a raggiungere il suo potenziale di livello mondiale. Il desiderio mostrato da tutti i nostri nuovi acquisti di unirsi al club quest’estate evidenzia l’attrattiva e il prestigio del Manchester United, mentre continuiamo a costruire e sviluppare una squadra in grado di competere per i trofei più importanti".

Con l'arrivo ufficiale di Sesko, si potrebbero spalancare le porte per la partenza di Rasmus Hojlund, centravanti che piace molto al Milan.