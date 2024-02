Il Milan al fianco di Leao: "Nella nostra tifoseria e nel calcio non c’è spazio per il razzismo"

Nelle scorse ore, Rafael Leao ha pubblicato su Instagram una storia in cui risponde così ad un insulto razzista da parte di un "tifoso milanista": "Purtroppo nel mondo continua a esserci questo tipo di persone con la mente piccola...". Il Milan, attraverso X, si è ovviamente schierato al fianco dell'attaccante portoghese: "Rafa Leao siamo con te. Nella nostra tifoseria e nel calcio non c’è spazio per il razzismo".

Rafa siamo con te. Nella nostra tifoseria e nel calcio non c’è spazio per il razzismo.@RafaeLeao7 we stand with you. In our fanbase and in football, there's no room for racism. #WeRespAct