Il Milan è sulle tracce del classe 2006 del Santos Souza

Non solo in Europa. Il Milan guarda anche in Brasile per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Sicuramente il nome che più fa rumore è quello di Hugo Souza del Corinthias, possibile erede di Maignan, ma stando ai colleghi de La Gazzetta dello Sport un omonimo del portiere carioca sarebbe stato accostato al Milan in vista della prossima estate.

Stiamo parlando sempre di un Souza, ma non il portiere appunto ma il classe 2006 del Santos, terzino sinistro che piace tanto anche e soprattutto in Inghilterra. Oltre al giovane talento bianconero anche il terzino sinistro classe 2008 del Cruzeiro Kaua Prates è stato accostato al Milan.