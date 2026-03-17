Il Milan e un attacco che non punge: i numeri rispetto all'Inter

Il Milan e un attacco che non punge: i numeri rispetto all'InterMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:10News
di Federico Calabrese

Massimiliano Allegri è pronto a modificare l'attacco del Milan per la sfida contro il Torino? Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che analizza le difficoltà del Diavolo nell’andare a rete: i rossoneri hanno segnato 21 reti in meno rispetto alla capolista Inter.

Il miglior marcatore del Milan in campionato è Leao con 9 gol dopo 29 turni, ma spicca l’assenza di un giocatore in doppia cifra. Nel nuovo ruolo da centravanti non riesce a sprigionare tutta la sua esplosività, Allegri ci ha lavorato nel corso dei mesi proprio per mancanze di alternative.