Il Milan e un attacco che non punge: i numeri rispetto all'Inter
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Massimiliano Allegri è pronto a modificare l'attacco del Milan per la sfida contro il Torino? Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che analizza le difficoltà del Diavolo nell’andare a rete: i rossoneri hanno segnato 21 reti in meno rispetto alla capolista Inter.
Il miglior marcatore del Milan in campionato è Leao con 9 gol dopo 29 turni, ma spicca l’assenza di un giocatore in doppia cifra. Nel nuovo ruolo da centravanti non riesce a sprigionare tutta la sua esplosività, Allegri ci ha lavorato nel corso dei mesi proprio per mancanze di alternative.
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