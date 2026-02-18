Il Milan torna a San Siro dopo un mese: attesi 75 mila spettatori

Dopo esattamente un mese dall'ultima volta, il Milan tornerà stasera finalmente a giocare a San Siro davanti al suo pubblico che risponderà nuovamente presente: per il recupero della 24^ giornata contro il Como, lo stadio milanese sarà infatti esaurito (attesi 75 mila spettatori, compresi i 4 mila ospiti). Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i tifosi milanisti hanno capito quanto questa gara sia importante per tenere vivo il sogno scudetto e vogliono spingere la squadra verso la vittoria.

MILAN-COMO, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Mariani

Assistenti: Tegoni - Bindoni

IV uomo: Marcenaro

VAR: Gariglio

AVAR: Maresca

DOVE VEDERE MILAN-COMO

Data: mercoledì 18 febbraio 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it