Il Milan torna a San Siro dopo un mese: attesi 75 mila spettatori
Dopo esattamente un mese dall'ultima volta, il Milan tornerà stasera finalmente a giocare a San Siro davanti al suo pubblico che risponderà nuovamente presente: per il recupero della 24^ giornata contro il Como, lo stadio milanese sarà infatti esaurito (attesi 75 mila spettatori, compresi i 4 mila ospiti). Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i tifosi milanisti hanno capito quanto questa gara sia importante per tenere vivo il sogno scudetto e vogliono spingere la squadra verso la vittoria.
MILAN-COMO, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Tegoni - Bindoni
IV uomo: Marcenaro
VAR: Gariglio
AVAR: Maresca
DOVE VEDERE MILAN-COMO
Data: mercoledì 18 febbraio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
