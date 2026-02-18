Il Giornale: "Milan al test Como senza Rabiot, decisivo all'andata"
L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "Milan al test Como senza Rabiot, decisivo all'andata". I rossoneri saranno impegnati stasera a San Siro contro il Como nel recupero della 24^ giornata di Serie A. Per questa gara, Max Allegri dovrà fare a meno dello squalificato Adrien Rabiot, che aveva deciso poche settimane fa il match di andata con una doppietta (1-3 per il Diavolo il risultato finale). A sostituire il francese dovrebbe essere Samuele Ricci.
MILAN-COMO, LA PROBABILE FORMAZIONE
16 Maignan
23 Tomori, 5 De Winter, 31 Pavlovic
24 Athekame, 30 Jashari, 14 Modric, 4 Ricci, 33 Bartesaghi
8 Loftus-Cheek, 10 Leao
A dip.: 1 Terracciano, 96 Torriani, 46 Gabbia, 27 Odogu, 2 Estupinan, 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 18 Nkunku, 11 Pulisic, 9 Fullkrug. Allenatore: Massimiliano Allegri.
Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot
Squalificati: Rabiot
Indisponibili: Santiago Gimenez
Ballottaggi: Athekame/Saelemaekers, Leao/Nkunku, Jashari/Fofana, De Winter/Gabbia
