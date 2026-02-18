Playoff Mondiali, sold out per Italia-Irlanda del Nord a Bergamo
(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Si va verso il tutto esaurito allo Stadio di Bergamo, dove giovedì 26 marzo (ore 20.45) la Nazionale affronterà l'Irlanda del Nord nella semifinale dei play-off mondiali. I biglietti di tutti i settori dello stadio sono andati esauriti nell'arco di un'ora e mezzo: raggiunta quota 23.000 biglietti emessi, con poche centinaia di tagliandi per gli skybox e per l'hospitality ancora disponibili. "Grazie per questa ennesima dimostrazione d'affetto - commenta il Ct Gennaro Gattuso - il vostro tifo sarà fondamentale per aiutarci a raggiungere la finale. Il 26 marzo scenderete in campo con noi, insieme saremo ancora più forti e determinati". (ANSA).
Pubblicità
News
Pellegatti duro: “Scaroni dice che deve imparare da Marotta, ma da sempre sono i presidenti del Milan che insegnano”
Il dottor Allegri e l’olio Mahanarayana Thailam. Le “veline“ più efficaci di Gerry Cardinale. Il Presidente del Milan e le lezioni di calcio. Buon Compleanno, Milan! di Carlo Pellegatti
Le più lette
4 Viviano: “Io sono giochista, ma se dovessi fare passare Allegri per un coglione il coglione sarei io”
16/02 Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l’accordo tra Icsc e Asi
16/02 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
ESCLUSIVE MN
esclusiva mnESCLUSIVA MN - D'Amico: "Milan, basta vivere a strappi. Var? Rocchi deve finirla di dare la colpa ad altri"
Antonio VitielloCosa filtra sul futuro di Modric al Milan. Il Var così non serve! Ridate credibilità al calcio italiano
Pietro MazzaraLa vergogna di Inter-Juve e parlano pure. La Serie A deve tifare Milan per rimanere viva. Max, il 4-3-3 "apre" la tua squadra
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com