Il Napoli ci prova, ma non basta: il Barcellona vince 3-1 e conquista i quarti

Il Napoli non riesce nell'impresa: i partenopei perdono in casa del Barcellona per 3-1, non riuscendo a valorizzare il risultato dell'andata, un buon 1-1 al Maradona. Il Napoli paga soprattutto un blackout di un paio di minuti nel primo tempo, che ha permesso al Barcellona di portarsi in doppio vantaggio con gol di Fermìn Lopez e Cancelo.

Il 2-1 di Rrahmani ridà speranza agli azzurri, che disputano un buon secondo tempo fino al gol del definitivo 3-1 messo a segno da Robert Lewandowski. Napoli eliminato dunque, ai quarti va il Barcellona.