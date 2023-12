Il Napoli sorride: 2-0 al Braga e ottavi assicurati

Il Napoli di Walter Mazzarri ha affrontato il Braga al Maradona per l'ultima sfida del girone di Champions League. Agli Azzurri servivano i tre punti per portare a casa la qualificazione agli ottavi della competizione euroepa, e la banda di Mazzarri non ha deluso le aspettative dei tifosi di casa: 2-0 il risultato finale, firmato da un autogol e da Osimhen.

Napoli agli ottavi dunque: i Campioni d'Italia hanno conquistato il secondo posto nel Gruppo C, alle spalle di un infallibile Real Madrid che di punti ne ha conquistati 18. Nella serata delle italiane non sorride l'Inter, impegnata in casa contro la Real Sociedad. I nerazzurri dovevano vincere per assicurare il primo posto nel girone, ma lo 0-0 finale premia proprio gli spagnoli.