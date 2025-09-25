Il Parma batte lo Spezia ai rigori e va agli ottavi di Coppa Italia. È sulla strada del Milan

Il Parma batte lo Spezia ai rigori e va agli ottavi di Coppa Italia. È sulla strada del Milan
(ANSA) - ROMA, 24 SET - Il Parma si è qualificato agli ottavi di finale della Coppa Italia battendo lo Spezia ai calci di rigore 6-5. Ad attendere gli emiliani il derby con il Bologna. I tempi regolamentari si erano conclusi sul punteggio di 2-2. (ANSA).