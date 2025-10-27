Il placcaggio di Moreo su Gabbia, Allegri: "Le decisioni arbitrali dobbiamo accettarle nel bene e nel male"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan.

Per l'AIA il placcaggio di Moreo su Gabbia non era abbastanza per annullare il gol...

"A questa domanda non so cosa rispondere... Ho detto una cosa importante alla squadra: dobbiamo guardare a cosa fare sul campo, le decisioni arbitrali dobbiamo accettarle nel bene e nel male. Gli ultimi 5 minuti che abbiamo giocato contro il Pisa, 5 minuti sono tantisismi in una partita. Bisognava avere la lucidità e la tranquillità di costruire tre azioni che ci potevano portare al gol, come quella di Saelemaekers. Noi abbiamo giocato male e siamo andati tutti in area, per due volte c'era Nzola che era da solo nella metà campo nostra che se la palla fosse uscita avremmo perso una partita che staremmo ancora pensando al danno fatto. Bisogna pensare alle situazioni di gioco, non agli errori arbitrali. Una squadra che ha consapevolezza, non presunzione, di essere forte, sa che ha le qualità di vincere le partite. Le polemiche non ci devono toccare".