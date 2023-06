Il post Benzema è un 33enne: il Real Madrid prende Joselu

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Il Real Madrid ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante della nazionale spagnola Joselu, 33 anni, in prestito per una stagione dall'Espanyol Barcellona, ;;appena retrocesso in seconda divisione. L'accordo prevede anche una opzione di acquisto alla scadenza, ha dichiarato il club madrileno in un comunicato stampa. Fresco vincitore della Nations League contro la Croazia, era andato in gol contro l'Italia nella semifinale del torneo. Joselu è già stato al Real - il 2009 e il 2012 - principalmente con la squadra riserve.

Nato a Stoccarda, in Germania, ha giocato in questo paese per Hoffenheim, Eintracht Francoforte e Hannover, ma anche per Stoke City e Newcastle in Inghilterra, nonché per Deportivo La Coruna e Alavès nella Liga. La prima selezione con La Roja è però arrivata solo lo scorso marzo, due giorni prima del suo 33esimo compleanno. (ANSA).