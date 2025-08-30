Il primo assist di Modric in rossonero: il Milan lo celebra con un video social

Oggi alle 21:24
di Niccolò Crespi

Il Milan conquista una vittoria importante in trasferta contro il Lecce, imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Loftus-Cheek al 66' e Pulisic all'86'. Una prestazione solida che permette ai rossoneri di risalire in classifica. Decisivo con un assist, il suo primo in maglia Milan, Luka Modric.

Il video social apparso sul profilo Instagram del Milan ci permette di vedere e rivedere la perla del croato utile a Loftus-Cheek di segnare il gol che ha sbloccato la gara di Lecce.