Il quarantenne Modric: "Voglio solo un regalo quest’anno: vincere dei trofei con la squadra"

Dopo il pomeriggio di lavoro, ieri a Milanello c'è stato tempo anche per un momento di sorrisi e leggerezza. La squadra si è riunita sul campo rialzato per festeggiare il quarantesimo compleanno di Luka Modric.

Il croato, sorridente e compiaciuto per la sorpresa, ha tagliato la torta e ha ringraziato per gli auguri, facendo una richiesta ben specifica per il regalo: “Grazie per gli auguri, è bello essere qui e festeggiare il mio compleanno con voi. Voglio solo un regalo quest’anno: vincere dei trofei con la squadra. Tutto qua”.