Impresa del PSG ad Anfield: Liverpool eliminato ai tiri di rigore

Dopo un doppio confronto meraviglioso, il PSG fa il colpaccio ed elimina il Liverpool ai tiri di rigore, accedendo così ai quarti di finale di Champions League. Dopo l'1-0 Reds al Parco dei Principi di settimana scorsa, questa sera la sbloccano subito i parigini con Dembélé: la partita poi procede senza esclusioni di colpi e su ritmi altissimi senza altre reti ma con tantissimo spettacolo, fino ai tempi supplementari e poi dal dischetto. I francesi sono perfetti: Vitinha, Ramos, Dembélé e Doué. Dall'altra parte segna solo Salah con Gigio Donnarumma che veste i panni dell'uomo partita parando i tiri di Nunez e Jones. Ai quarti il PSG sfiderà la vincente di Aston Villa-Club Brugge che giocheranno domani.

Champions League - Ottavi di finale, martedì

18:45 - Barcellona - Benfica 3-1 (agg. 4-1)

21:00 - Inter vs Feyenoord 2-1 (agg. 4-1)

21:00 - Bayer Leverkusen vs Bayern Monaco (agg. 0-5)

21:00 - Liverpool vs PSG 0-1, 1-4 d.t.r. (agg. 1-1)

Champions League - Ottavi di finale, mercoledì

18:45 - Lilla vs Borussia Dortmund

21:00 - Arsenal vs PSV

21:00 - Atletico Madrid vs Real Madrid

21:00 - Aston Villa vs Club Brugge