Infortunio Gabbia: terapia conservativa o operazione? Di sicuro non tornerà prima del 2027
Domenica al Mapei Stadium durante il primo tempo di Sassuolo-Milan, Matteo Gabbia è uscito dal campo in barella con le mani sul volto perchè aveva capito subito che il suo infortunio era qualcosa di serio. E gli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri lo hanno confermato: lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Ora il giocatore verrà visitato da uno specialista che consiglierà quale strada intraprendere per la guarigione: optare per una terapia conservativa oppure per l'intervento chirurgico.
Ovviamente la prima opzione prevede tempi di recupero più brevi, ma dà meno garanzie di una completa guarigione. Con l'operazione, il rientro in campo di Gabbia slitterebbe invece di uno o due mesi. L'unica cosa certa al momento, al di là di quale scelta verrà fatta, è che il difensore non si rivedrà prima del 2027. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan