Infortunio Gabbia: terapia conservativa o operazione? Di sicuro non tornerà prima del 2027

Infortunio Gabbia: terapia conservativa o operazione? Di sicuro non tornerà prima del 2027MilanNews.it
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Oggi alle 10:18News
di Enrico Ferrazzi
L'infortunio di Gabbia è grave e lo terrà fuori a lungo. Ora le vie per la guarigione sono due: terapia conservativa o operazione

Domenica al Mapei Stadium durante il primo tempo di Sassuolo-Milan, Matteo Gabbia è uscito dal campo in barella con le mani sul volto perchè aveva capito subito che il suo infortunio era qualcosa di serio. E gli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri lo hanno confermato: lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Ora il giocatore verrà visitato da uno specialista che consiglierà quale strada intraprendere per la guarigione: optare per una terapia conservativa oppure per l'intervento chirurgico

Ovviamente la prima opzione prevede tempi di recupero più brevi, ma dà meno garanzie di una completa guarigione. Con l'operazione, il rientro in campo di Gabbia slitterebbe invece di uno o due mesi. L'unica cosa certa al momento, al di là di quale scelta verrà fatta, è che il difensore non si rivedrà prima del 2027. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.