Insulto razzista di Acerbi, l'ex arbitro Bergonzi: "La Procura può aprire un'indagine. Rischia 10 giornate"

vedi letture

Nella gara di ieri sera tra Inter e Napoli, nel corso del secondo tempo della sfida, c'è stato un momento di alta tensione con protagonisti Juan Jesus, difensore azzurro ex Inter, e Francesco Acerbi, centrale nerazzurro. Il brasiliano è stato ripreso dalle telecamere mentre di lamentava veementemente con l'arbitro La Penna, accusando Acerbi: "Mi ha detto 'sei un negro' e a me questo non va bene". Un episodio, che se confermato, sarebbe gravissimo. Juan Jesus non ha voluto aggiungere nulla di più nel post partita, forse per non alimentare polemiche nel giorno in cui la Serie A promuoveva la campaga Keep Racism Out, ma i commenti degli opinionisti sono stati duri.

Alla Domenica Sportiva, sulle reti Rai, l'ex arbitro Mauro Bergonzi ha confermato che la Procura potrebbe aprire un'indagine: "Le squalifiche tra l’altro in questi casi sono pesantissime, parliamo di almeno dieci giornate, perché ci sono le nuove regole sul razzismo che ovviamente vanno a colpire duramente episodi che non possono accadere su un campo di calcio come da nessun’altra parte. nessun’altra parte". Gli ha fatto eco il giornalista Alberto Rimedio che ha commentato in ottica nazionale: "Acerbi è un Nazionale, domani c’è il raduno e se dovesse confermata una cosa di questo genere credo che potrebbero esserci anche delle conseguenze anche a livello di Nazionale, perchè la Federcalcio non potrebbe accettare che un suo calciatore dica queste cose ad un avversario. E’ un episodio gravissimo, bisogna fare luce, bisogna capire, perchè non possono succedere queste cose in campo".