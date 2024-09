Inter-Milan: i 7,6 milioni di incasso sono il nuovo record per la Serie A

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Derby di Milano da record: la sfida tra Inter e Milan in corso a San Siro ha fatto registrare il nuovo record di incassi per la Serie A. In particolare, i 75.366 spettatori presenti stasera al Meazza hanno portato ad entrate per il botteghino pari a 7.626.430 euro. Si tratta del nuovo record per il campionato italiano: superato il precedente primato di 6.620.976 euro fatto segnare in Inter-Juventus del 6 ottobre 2019, mentre sul terzo gradino del podio c'è un altro derby, quello tra Inter e Milan del 16 settembre 2023 con un incasso di 6.274.951 euro. (ANSA).