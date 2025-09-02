Isak al Liverpool per 145 milioni: è il giocatore più costoso di sempre della storia della Premier

(ANSA) - LIVERPOOL, 01 SET - Nell'ultimo giorno della finestra estiva di trasferimenti, il Liverpool ha confermato l'ingaggio del centravanti svedese Alexander Isak dal Newcastle, un trasferimento ritenuto un record in Inghilterra e valutato 125 milioni di sterline (145 milioni di euro), bonus esclusi. Isak è diventato il giocatore più costoso di sempre della storia della Premier. L'attaccante venticinquenne si unisce ai campioni d'Inghilterra dopo diverse settimane di trattative con il Newcastle, suo club dal 2022 per il quale ha segnato 23 gol in 34 partite di Premier League nella scorsa stagione. Il Newcastle si è limitato a confermare "la vendita dell'attaccante Alexander Isak al Liverpool per una cifra record per il Regno Unito" in un comunicato diffuso questa sera. "È stata una lunga strada per arrivare a questo punto.

Ma sono estremamente felice di far parte di questa squadra, di questo club e di tutto ciò che rappresenta", ha commentato Isak sul sito web del Liverpool. Secondo la stampa britannica, il prezzo del trasferimento, non ancora comunicato, è di 125 milioni di sterline (145 milioni di euro), ma potrebbe salire a 130 milioni di sterline (150 milioni di euro) con i bonus. Isak sale così sul podio degli ingaggi più costosi della storia, dietro al brasiliano Neymar (222 milioni di euro dal Barcellona al PSG nel 2017) e al francese Kylian Mbappé (180 milioni di euro dal Monaco al PSG nel 2018). Ora detiene il record per un trasferimento in Premier League davanti, tra gli altri, a Moises Caicedo (dal Brighton al Chelsea nel 2023), Enzo Fernandez (dal Benfica al Chelsea nel 2023) e Florian Wirtz, suo nuovo compagno di squadra al Liverpool, arrivato quest'estate dal Leverkusen. (ANSA).