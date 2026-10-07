Jashari subentra contro la Macedonia del Nord: la sua pagella con la Svizzera
Quattro su quattro per la Svizzera in questa sosta per le Nazionali, la formazione rossocrociata chiude al comando del proprio girone, della Lega B, questa prima tornata di gare valide per la UEFA Nations League. Anche ieri, nella vittoria per 3-0 sulla Macedonia del Nord, in campo il rossonero Ardon Jashari anche se, per la prima volta, non dall'inizio. Il centrocampista del Milan, infatti, è partito dalla panchina per lasciar spazio a Sierro che, però, non ha reso secondo le aspettative ed è stato sostituito all'intervallo proprio da Jashari.
SVIZZERA, LA PAGELLA DI JASHARI
Un tempo in campo per Ardon Jashari con la sua Svizzera contro la Macedonia del Nord. Nella pagella di RSI Sport, gli viene dato 4.5 che nella scala dei voti elvetica corrisponde a un 6.5 italiano: "Nelle prime tre partite non ha messo tutti d’accordo. Oggi non parte titolare e, paradossalmente, la sua assenza si sente. Un po’ come in amore, quando si finisce per dare per scontati i piccoli gesti quotidiani. Come un passaggio semplice, all’apparenza banale, che lui però non sbaglia quasi mai".
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