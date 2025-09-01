Joao Felix ha trovato il suo posto? Tripletta alla prima in campionato in Saudi Pro League

Nella serata di venerdì, mentre il Milan vinceva la sua prima partita del campionato, contro il Lecce per 2-0 grazie ai gol di Loftus-Cheek e Pulisic in occasione del secondo turno di Serie A Enilive, un ex calciatore del Diavolo come Joao Felix segnava una tripletta al suo esordio nel campionato saudita con la maglia dell'Al Nassr in cui gioca, come è noto, Cristiano Ronaldo. La squadra dei portoghesi ha vinto 5-0 in casa dell'Al-Taawon, anche grazie alle reti dello stesso Ronaldo e di Kingsley Coman.

Dopo una parentesi da dimenticare al Milan, in cui Felix non è riuscito a rispettare le aspettative, e in generale dopo diverse stagioni in cui il calciatore ha fatto molta fatica a emergere, forse finalmente il talento classe 1999 ha trovato nella Saudi Pro League un posto dove poter rilanciarsi. Il lusitano ha giocato tre gare ufficiali con la sua nuova squadra, incluse le due partite di Supercoppa d'Arabia, e ha già siglato un totale di 4 gol.