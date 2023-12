Jovic unica nota positiva, la Gazzetta: "Entra e segna ancora"

In una notte che, come spesso è capitato in questa stagione, è stata un incubo per il Milan, c'è una piccola luce che brilla anche se di certo non può scaldare i cuori rossoneri in questo Natale che si preannuncia gelato. Si tratta di Luka Jovic che, anche ieri, si è fatto trovare pronto quando chiamato in causa con il gol del pareggio. La Gazzetta dello Sport titola sul serbo: "Jovic c'è".

Nel sottotitolo scrive ancora: "Entra e segna ancora. E' il primo acquisto in attesa degli altri". Il mese di dicembre è stato ottimo per Jovic che ha segnato per tre volte, raggiungendo addirittura Leao in classifica marcatori nonostante abbia giocato molto meno. Con le ultime quattro partite è divenuto il miglior marcatore tra i nuovi acquisti rossoneri, in pari anche con Noah Okafor.